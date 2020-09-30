Kırklareli'nde dalgıç tüpüyle kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinin Hamidiye köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Meleşkoru mevkisinde E.Ö, A.A, F.G, M.D, S.E, Ö.A, V.Y. ve S.A'yı birinci derece sit alanında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin bölgede yılan kamera, dalgıç tüpü ve hava borusu kullanarak kazı yaptığı belirlendi.

Toplu halde durdukları tespit edilen şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Şüpheliler işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.