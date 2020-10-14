Kırklareli'nde çukura düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde bir evin önünde yeni açılan kanalizasyon çukurunun içinde düve olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Düvenin sıkıştığı yerden kurtarılması için çaba gösteren ekipler, halat ile bağladıkları hayvanı, iş makinesiyle sıkıştığı yerden çıkardı.

Düve, veteriner hekiminin kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.