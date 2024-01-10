METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.