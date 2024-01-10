Kırklareli'nde bugün okullar tatil mi?
Soğuk havalar yurt genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe kar yağışı ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okullar tatil edildi. Kırklareli'nde okullarda bugün ders işlenip işlenmeyeceği merak ediliyor. İşte "10 Ocak Çarşamba bugün Kırklareli'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Kırklareli'nde okulların durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Ara tatilin bitmesiyle 20 Kasım Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle "Bugün Kırklareli'nde okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte 10 Ocak Çarşamba Kırklareli'ndeki okullar ile ilgili detaylar...
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METEOROLOJİ'DEN UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.
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Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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BUGÜN KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?
Konuyla ilgili henüz Kırklareli Valiliği açıklaması bulunmuyor.