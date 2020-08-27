Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Önceki gün tartıştığı Rıza Kara'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Yüksel B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İstasyon Mahallesi'nde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada Rıza Kara ağır yaralanmış, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Katil zanlısı Yüksel B, polis ekiplerince yakalanmıştı.