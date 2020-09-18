Kırklareli'nde bir kadın girdiği gölette boğuldu

Çavuşköy köyünde gölete giren 38 yaşındaki Gullala Hudaykulyeva, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye, Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD),İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Hudaykulyeva'nın cesedini göletten çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hudaykulyeva'nın cenazesi Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.