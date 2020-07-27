Kırklareli'nde bir çift, yolcu otobüsünü gelin arabası yaptı

AA

Burak Taş, çiçek ve kurdelelerle gelin arabası olarak süslettiği yolcu otobüsü ile gelin Ebru Türkay'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evine gitti.

Damat Burak Taş, gelin Türkay'ı dualar eşliğinde yolcu otobüsüne bindirdi.

Konvoyla Lüleburgaz'a dönen çift, otobüsle birlikte ilçe turu yaptı.

Şoför koltuğundaki damat ile muavin koltuğundaki gelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Taş, AA muhabirine, otobüsü gelin arabası yapma hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Otobüs kullanmayı çok sevdiğini ifade eden Taş, "Kendimi bildim bileli otobüslerin içindeyim. Bir otobüsü gelin arabası yapmak istemiştim, hayalim gerçek oldu" diye konuştu.

Görenlerin çok şaşırdıklarını belirten Taş, hayatının en güzel gününü bu şekilde değerlendirdiğini kaydetti.

Türkay da, otobüsü gelin arabası yapma fikrine sıcak baktığını belirterek, "Eşimin fikrine saygı duydum, hevesi varmış. İlginç bir anı oldu." ifadelerini kullandı.