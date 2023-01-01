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Kırklareli'nde aracına binerken tüfekle vurulan kişi öldü

Kırklareli'nde bir kişi aracına binmeye çalıştığı sırada tüfekle vurularak öldürüldü

Giriş: 01.01.2023 - 03:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kırklareli'nde aracına binerken tüfekle vurulan kişi öldü
Aracına binerken öldürüldü
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AA

Kırklareli'nde bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta bir kişinin aracına bindiği sırada tüfekle vurulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri başından vurulan Ahmet Abak'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Abak'ın cenazesi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

OTOMOBİLDEN ATEŞ EDİLDİĞİ BELİRLENDİ

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler Abak'a bir otomobilden tüfekle ateş edildiğini tespit etti.

Ekipler zanlının H.A. olduğunu belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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