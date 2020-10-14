Kırklareli'nde 97 daireden oluşan bir site karantinaya alındı

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karakaş Mahallesi'ndeki bir sitede bazı vatandaşların Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

İl Pandemi Kurulu kararınca sitenin 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verildi.

Karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.