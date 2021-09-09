Kırklareli'nde 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde ev, iş yeri ve kurumlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 8 hırsızlık olayını Y.B'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlı, ekiplerce yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.