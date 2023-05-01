Kırklareli'nde 8 bin yıllık 'köy yaşamı'

Aşağıpınar'ın görülmesi gereken ender yerlerden olduğuna dikkati çeken Şen, şöyle devam etti:

"Aşağıpınar Ören Yeri'ni gezmeye gelen ziyaretçilerimize eşlik ederek oranın tarihi, Kırklareli'ne, tarım toplumuna katkısı hakkında önemli bilgiler veriyoruz. Aşağıpınar Ören Yeri tarım kültürünün bölgemizde nasıl bir yol aldığını, nasıl evrim yaşadığını ve Balkanlara, Avrupa'ya nasıl bir serüvenle yolculuk yaptığını bize anlatması açısından çok önemli. Bu alana merak duyan, tarımı ve tarım toplumunun serüvenini merak eden ziyaretçilerimizi Aşağıpınar Ören Yeri'nde yolculuğa davet ediyoruz. Burada özel bir deneyim yaşayacaklarına inanıyoruz."