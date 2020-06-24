Kırklareli'nde 2 sığınmacının Bulgar polisi tarafından darbedildiği iddiası

Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde Fas uyruklu 2 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alındıktan sonra Türk tarafına atıldıklarını ileri sürdü.

Yakalanan 2 sığınmacı, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.