Kırklareli'nde 16 yabancı uyruklu yakalandı

Jandarma ekipleri, Bulgaristan sınırına yakın Dereköy'de yaptıkları kontrollerde, 16 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Organizatörlük yaptığı öne sürülen B.Ç. ile İ.K. gözaltına alındı.