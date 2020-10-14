Kırklareli'nde 130 metruk binanın yıkımına başlandı

AA

Kırklareli Vali Valisi Osman Bilgin Lüleburgaz ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen bir metruk binanın yıkımını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gözyaşlarıyla yıkımı izleyen 72 yaşındaki Elfidan Yıldız ile 47 yaşındaki kızı Ümmühan Yıldız'ın yanına giden Vali Bilgin, metruk binanın, Yıldız ailesine ait olduğunu öğrendi.

Elfidan Yıldız, "Allah sizden razı olsun. Uzun zamandır buranın kazasız belasız yıkılmasını bekliyorduk, siz bize yardım eli uzattınız" dedi.

Ümmühan Yıldız ise "Biz bunu kadın başımıza yıkamazdık. Beş kuruş da paramız yok yıkmak için. Sürekli binanın yıkılması için şükür namazı kılıyordum." diye konuştu.

Vali Bilgin ise vatandaşların huzuru ve güvenliği için metruk binaların yıkıldığını söyledi.

Bu binaların toplumda çok ciddi sıkıntılar oluşturduğunu ifade eden Bilgin, imkanlar dahilinde tüm metruk binaların yıkılacağını belirtti.

Bu tür metruk binaların valilik, belediye, muhtarlara bildirilmesini isteyen Bilgin, "Geçen yıl biz bir çocuğumuzu maalesef metruk binada cinsel istismar sonucu öldürüldüğüne şahit olduk. Bu nedenle bu binaların hızla yıkılması gerekiyor. Bakın bunlar şahsi olarak ateş bize düşmediği için belki bizi enterese etmiyor gibi görünebilir ama bugün başkasına olan, yarın bize olur. O nedenle lütfen şunu unutmayalım, sorumluluğumuzu ve bilinç düzeyini en üst düzeyde tutalım. ‘Bana dokunmaz yılan bin yıl yaşasın’ yaklaşımı asla doğru değildir." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Vali Bilgin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, kentin durumunu değerlendirdi.

Salgında, nisan ayından üç kat daha kötü durumda olunduğunu belirterek vatandaşların ev ziyaretlerini sonlandırması gerektiğini vurguladı. Bilgin, “Ev, bina, mahalle, sokak karantinaları aldık. Durum çok kritik. Kovid-19’da çok kötü durumdayız. Kurallara maalesef uymuyoruz. Çok başarılı olan ilimiz maalesef çok sıkıntılı bir durumda.” değerlendirmesini yaptı.

Mücadele doğru yürütülmediği takdirde, bugünlerin aranacağını belirten Bilgin, bir cenazeden kaynaklı 30 vaka oluştuğuna işaret etti.