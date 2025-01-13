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        Haberler Gündem Eğitim Kırklareli Kofçaz ilçesinde okullar tatil

        Kırklareli Kofçaz ilçesinde okullar tatil

        Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 18:46 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:46
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        Kırklareli'de bir ilçede okullar tatil
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        Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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