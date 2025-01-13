Kırklareli Kofçaz ilçesinde okullar tatil
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi
Giriş: 13.01.2025 - 18:46 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:46
Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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