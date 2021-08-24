Kırklareli'nde seyir halindeki otomobil yandı

Alınan bilgiye göre, Nuri Günal idaresindeki 39 AR 769 plakalı otomobil, İstanbul yolunun 4. kilometresinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.Günal, otomobilin yandığını fark ederek aracını yolun kenarında durdurarak dışarı çıktı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Kırklareli-İstanbul yolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapalı tutuldu.Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."