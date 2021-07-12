KIRKLARELİ - Gurbetçilerin bulunduğu otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

AA

Edirne'de sınır kapısından yurda giriş yapan Orhan Aydeniz idaresinde İstanbul yönüne giden WMLPY 57 Polonya plakalı otomobil, Kuvvet Deresi mevkisinde, aynı istikametteki Selami Tuysuz'un kullandığı 1 UKX 036 Belçika plakalı otomobille çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan sürücü Tuysuz, ambulansla Havsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada otomobilden yola saçılan gurbetçilerin bavulları, görevlilerce toplandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri çevreye yayılan araç parçalarını temizledi.

- Gurbetçilere yola çıkmadan uyuyun uyarısı

Sürücü Aydeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tuysuz'un kullandığı otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra önüne geldiğini ve kendisinin de bu otomobile çarptığını söyledi.Kazadan sonra hemen otomobile koştuğunu anlatan Aydeniz, ancak Tuysuz'u yaraları nedeniyle araçtan çıkaramadığını ifade etti.Gurbetçilere uyarılarda bulunan Aydeniz, "Lütfen arkadaşlar yola çıkmadan önce mutlaka yatın. Ben Türkiye'ye giriş yaptıktan hemen sonra bir otele gidip uyudum." dedi.