Kırklareli'de vezne ve güvenlik görevlisini darp ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Lüleburgaz Belediyesi hizmet binasındaki kamera kayıtlarına yansıyan olayda, arkadaşı ile vezne önünde bekleyen B.P. ile veznedar arasında sözlü tartışma çıktı.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre B.P. önce vezne görevlisine tokat attı, ardından veznenin camını kırdı.

Bölgeye gelen özel güvenlik görevlileri tarafından hizmet binasının dışına çıkarılmaya çalışılan şüphelinin savurduğu yumruk kadın güvenlik görevlisine denk geldi.

Şüpheli B.P. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.