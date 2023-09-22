Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranan tesisin sahibi Bülent B., Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı.

Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, hayatlarını kaybetti. 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi Bülent B. hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi.