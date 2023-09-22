Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı
Kırklareli'nin tatil beldesi İğneada'da meydana gelen selde bungalov evlerde kalan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Tesislerin sahibi Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kontrolünde yakalandı
Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranan tesisin sahibi Bülent B., Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı.
Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül'de kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, hayatlarını kaybetti. 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi Bülent B. hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verildi.
YÖNETİCİLER TUTUKLANMIŞTI
Edirne'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, Malkara kara yolunda yaptığı kontrollerde, otomobildeki Bülent B.'yi yakalayıp, gözaltına alındı. Bülent B., Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sel felaketiyle ilgili daha önce de bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklanmıştı.