Olay, geçtiğimiz perşembe günü Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Poyralı Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre ateşte pekmez kaynatan Ahmet Yörük (71),dengesini kaybederek pekmez kazanının içine düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yörük, daha sonra Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Vücudunda yüzde 42 oranında 2’nci derecede yanık bulunan ve sevk edildiği ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutulan Yörük, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre; Yörük’ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.