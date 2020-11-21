Kırklareli'de Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vakası yok

Bilgin, Millet Bahçesi yapılması planlanan alanda incelemede bulunarak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Kente gelen Bulgaristan vatandaşlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor mu?" sorusuna Bilgin, tedbirlerin en üst düzeyde alındığı yanıtını verdi.
Kovid-19 salgınının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerinde görüldüğünü belirten Bilgin, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan herkesin kontrollerinin yapıldıktan sonra ülkeye girişlerine müsaade edildiğini kaydetti.
Salgının toplumsal sağlık problemine dönüştüğünü ifade eden Bilgin, aynı zamanda ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.
Bilgin, herkesin zor bir süreçten geçtiğini anlatarak, şöyle dedi:
"Türkiye salgınla mücadelede başarılı ülkelerin başında geliyor. Kısıtlamalar yeniden başladı. İlimizde vakalar çok artı ancak vakaların artışı Türkiye ile paralel. İstanbul'daki vakaların artması ile ilimizde de vakalar artıyor. Artık İstanbul'a zorunlu olmadıkça gidilmesin. Lütfen İstanbul'dan da ilimizi gelinmesin. Eğer biz İstanbul ile iletişimimizi zorunla haller dışında kesmezsek vakaları kontrol etme şansımız yok."
Vali Bilgin, komşu ziyaretlerinin de sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen ama lütfen ev ziyaretlerini yapmayın. Kendi evinize kimseyi almayın, siz de gitmeyin. Maskelerimizi güzel takalım. Kurallara muhakkak uyalım." dedi.
Ülkeye giriş yapan Bulgaristan vatandaşlarından kaynaklı hasta sayısında artışın yaşanmadığını dile getiren Bilgin, "Biz Bulgaristan vatandaşlarının tümünün kontrollerini yapıyoruz. Ülkeye girişlerde ateşlerin ölçüyor gerekli tüm tedbirleri uyguluyoruz. Kapıların kapatılmasını gerektirecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Tedbirlerimizi en üst düzeyde tutarsak sıkıntı olmaz. Bulgaristan kaynaklı Kovid-19 vaka tespitimiz bugüne kadar olmadı." ifadelerini kullandı.
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