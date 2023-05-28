Kırklareli Seçim Sonuçları 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Kırklareli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kırklareli seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.73 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 18:50 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 85 oldu. Kırklareli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 148.356 oyla yüzde 68.60 - Recep Tayyip Erdoğan: 67.900 oyla yüzde 31.40 aldı.

Kırklareli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 148.356 oyla yüzde 68.60

Recep Tayyip Erdoğan: 67.900 oyla yüzde 31.40

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 170.348 oyla yüzde 65.02 - Recep Tayyip Erdoğan: 79.824 oyla yüzde 30.47 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 148.356 oyla yüzde 68.60Recep Tayyip Erdoğan: 67.900 oyla yüzde 31.40