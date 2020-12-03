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KIRKLARELİ - Çocuklar video kliple engellilerin sorunlarına dikkati çekti

Kırklareli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi üyesi çocuklar tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

03.12.2020 - 09:53 | Güncelleme: ABONE OL
KIRKLARELİ - Çocuklar video kliple engellilerin sorunlarına dikkati çekti
AA

Çocuklar evlerinde çektikleri, sözlü ve işaret diliyle hazırladıkları videoda, engellerin aşılabilir olduğuna dikkati çekti.Komite üyesi 10 çocuğun bulunduğu klipte, engellilerin toplumsal hayattaki yerine ve sorunlarına vurgu yapıldı.Videonun son bölümünde ise maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulması gerektiği anlatıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komite üyesi çocuklara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.Çocukların, toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarını gündeme getirdiğini ifade eden Uysal, Türkiye'de son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlılığın arttığını ve sorunların çözümüne yönelik önemli gelişmelerin yaşandığını kaydetti.Uysal, hazırlanan video ile farkındalık oluşturulduğuna inandığını sözlerine ekledi.

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