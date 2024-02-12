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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli belediyesinin binasına kundaklama girişimi

        Kırklareli belediyesinin binasına kundaklama girişimi

        Kırklareli'nde belediyeye ait şirket binasında yangın çıkardığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 01:29 Güncelleme: 12.02.2024 - 01:29
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        Belediyenin binasına kundaklama girişimi
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        Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesinde Kırklareli Belediyesinin BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketine ait binadan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, güvenlik kameralarından failin Ü.T. olduğunu tespit etti.

        Camını kırdığı binayı yanıcı maddeyle ateşe verdiği belirlenen Ü.T gözaltına alındı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu bölgeye gelerek inceleme yaptı.

        ÖZGÜR ÖZEL: KUNDAKLAMA GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, "Kırklareli Belediyemize ait bir binada yaşanan kundaklama girişimini lanetliyorum. Yurttaşlarımıza hizmet etmek amacıyla yürüttüğümüz demokratik seçim yarışının kriminalize edilmesi girişimlerinin karşısında durmaya devam edeceğiz" dedi.

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