Kırkılarelispor: 1 - Kocaelispor: 3 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. ve son haftasında Kırklarelispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Kocaelispor oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41, 45+1 (p) ve 54. dakikalarda Ahmet Sagat attı. Ev sahibinin tek golünü ise 79. dakikada Bedirhan Özyurt kaydetti.

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Bu sonucun ardından grubu 6 puanla tamamlamasına rağmen ilk 2'ye giremeyen Kocaelispor, kupaya veda etti. Kırklarelispor ise 1 puanla 5. sırada bitirerek elendi.