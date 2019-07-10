Her yıl ortalama 10- 12 bin dönüm alanda 30 bin tona yakın üretimin gerçekleştirildiği Kırkağaç'ta, 2008 yılında coğrafi işaretle yurt içinde tescillenen kavuna, bir de uluslararası koruma getirmek isteyen ilçe ziraat odası yetkilileri, AB coğrafi işaret belgesi alabilmek için çalışma başlattı.

Bu yolla ürüne hem uluslararası koruma sağlamak hem de kavunun AB ülkelerindeki pazar payını artırmak isteyen ilçe ziraat odası yetkilileri, Avrupa Komisyonuna gerekli dosyaları gönderdi.

KAVUN ULUSLARARASI STANDARTLARDA KORUNACAK

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkağaç kavununa 2008 yılında coğrafi işaret belgesi aldıklarını söyledi.

Sınırlı miktarda ihracatı yapılan Kırkağaç kavununu, yoğun bir şekilde yurt dışına açmayı hedeflediklerini dile getiren Özarı, "Yurt dışı ayağında coğrafi işaretleme almak istiyoruz. Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edeceğimiz kavunlara coğrafi işaretleme alarak oradakilerin de bu ürünü tüketmelerini sağlayacağız." dedi.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların gıda güvenliğini ön planda tuttuğuna dikkati çeken Özarı, "Avrupa'dakiler kontrollü olarak yetiştirilmiş ürünleri tercih ediyorlar. Bizim kavunumuz denetlenerek büyütülüyor. Bu sebeple daha verimli ve daha sağlıklı kavun yetiştiriyoruz. Avrupalılar, sertifikalı gıda tüketimine dikkat ettikleri için biz de bu amaçla AB coğrafi işaretleme belgesini almayı amaçlıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız." diye konuştu.

EKİMİNDEN HASADINA KADAR DENETLENİYOR

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz de AB coğrafi işaretleme sürecine ilçe ziraat odası olarak destek verdiklerini belirterek, "Tarlaya ekiminden hasadına kadar denetlediğimiz kavunu AB'de de tescillemek istiyoruz. Bu konuda ziraat odası başkanlığımız konuya el attı. Gerekli çalışmayı yapıyorlar. İnşallah Avrupa'da da gerekli tescillemeyi yaptıktan sonra kavunlarımızı yurt dışında daha rahat bir şekilde göndereceğiz. Türkiye'ye nam olmuş Kırkağaç kavununu inşallah bu yolla tüm dünyaya tattırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Gedüz, kavunun yurt dışında da coğrafi tescil almasının ihracatta büyük avantaj sağlayacağını kaydetti.