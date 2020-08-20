Kırışık oluşumu zamanla yaşın ilerlemesi ve dış etkenler ile önce göz çevresine sonrasında tüm cilde yayılmaktadır. Kırışık oluşumları çoğalmadan önlemek için düzenli olarak bakım uygulamak çok önemlidir.

Kırışık Oluşumunun Nedenleri

Düzensiz beslenme, uyku düzensizlikleri ve gün içerisinde makyaj yapılmasıdır. Özellikle makyaj yapıldıktan sonra temizlemeden yatılması en etkili kırışıklık nedenlerindendir. Kırışıklıkların oluşumu başladıktan sonra önlenmesi zor olmaktadır. Bu yüzden öncesinde dikkat edilmesi gerekmektedir.

Mimiklerin konuşurken çok fazla kullanılması da; göz çevresi ve alındaki kırışıklıkların oluşmasında büyük etkenlerdendir. Bu yüzden karşımızdaki kişiye bir konu anlatırken çok fazla mimik kullanmamaya dikkat etmeliyiz.

Sürekli bilgisayar başında çalışan kişilerin zararlı ışınlara maruz kalmasından dolayı ilk olarak göz çevresi, alın ve dudak çevresinde kırışıklıklar meydana gelmektedir.

Güneşe çıkarken koruyucu kullanmamakta zararlı ışınların direk ciltte etkileşimde bulunması ve zarar vermesiyle cildin yaşlanma etkisi hızlı olmaktadır.

Kırışıklıkları Önlemek İçin Öneriler

En önemli alınması gereken tedbirlerden biri gün içerisinde en az 2 litre su tüketmektir. Tüketilen su miktarı artırılarak cildin kırışmamasına fayda sağlanır.

Güneşe çıkarken mutlaka güneş kremi sürülerek koruma sağlanmalıdır.

Kırışıklıkların önlenmesi için diğer bir öneri de düzenli beslenmektir. Çok fazla tuz ve şeker tüketimi kırışık oluşumunu hızlandırmaktadır. Bu yüzden bunların yerine bol bol sebze ve meyve tüketilmesi gerekmektedir.

Gün içerisinde yapılan makyaj eve gelindiğinde mutlaka temizlenmeli ve kesinlikle ciltte makyaj varken kesinlikle yatılmamalıdır.