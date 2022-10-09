Kırım’daki köprü patlamasının ardından Rusya güvenliği artırıyor

Cumartesi günü Rusya’yı Kırım yarımadasına bağlayan tek köprüde yaşanan patlamanın ardından Rusya, köprü üzerindeki güvenliği sıklaştırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB), 2014’te ilhak edilen Kırım yarımadasına giden yollar üzerinde güvenliğin artırılması emrini verdi.
Köprü aynı zamanda Rusya’nın Kırım’ı ilhak edişinin bir sembolü olarak da görülüyor çünkü yarımadaya Ukrayna’dan doğrudan kara geçişi var ama Rusya’dan tek geçiş bu köprü üzerinden sağlanıyor. Rus medyasının “yüzyılın inşaatı” olarak adlandırdığı köprüden, Rusya’nın askeri teçhizatı, silahları ve askerleri geçiş sağlıyor.
Moskova’nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov, yaptığı açıklamada “intikam alma niyetleri olduğunu” söyledi ve yarımadada bir ay yetecek kadar yakıt ile iki ay yetecek kadar gıda maddesi olduğunu açıkladı. “Durum kontrol edilebilir düzeyde, çok iyi bir durumda olmasak da ölümcül değil.”
Rus yetkililer, patlamada üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Patlamadan bir süre sonra köprüdeki tren yolu kısmen trafiğe açıldı, diğer kısımların da ulaşıma açılması için çalışmaların hızla başlayacağı duyuruldu.
Köprünün zarar gören kısımları hemen kaldırıldı ve dalgıçlar köprünün su altındaki kısımlarında inceleme yapmaya başladı.
Savaşta stratejik bir rol oynayan köprünün uydu görüntülerinde, 19 kilometrelik bir bölümün zarar gördüğü anlaşılıyor. Kırım’ın ilhakından dört sene sonra köprü büyük bir kutlamayla açılmıştı. Kırım’ı geri alma sözü veren Ukraynalı yetkililer, köprüyü “meşru bir hedef” olarak görüyor.
Patlamanın ardından Ukraynalı yetkililer kısmen “onaylayan” açıklamalar yapsa da, patlamanın ardından kimin olduğuna dair henüz bir kanıt yok. Saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
BBC’ye konuşan Ukrayna milletvekili Oleksiy Gonçarenko, “Saldırının arkasında kim olursa olsun bu büyük bir Ukrayna zaferidir ve Rusya’nın ciddi ve büyük bir kaybıdır. Köprü yıkılmadı, zarar gördü ama Putin’in imajı yıkıldı, bu da en önemli şey” dedi.
Köprüdeki patlamadan saatler sonra, Rusya Ukrayna’daki birliklerin komutanını değiştirdi. Göreve yeni atanan Sergey Surovikin, Suriye’deki Rus güçlerin komutanlığını yaptığı dönemde Halep’te büyük bir yıkıma yol açmakla eleştiriliyordu.
Zaporijya’da saldırı düzenlendi, 17 kişi hayatını kaybetti
Kerç Boğazı’ndaki köprü saldırısından bir gün sonra, Pazar sabah saatlerinde Rusya’nın ilhak ettiğini açıkladığı bir diğer bölge olan Zaporijya’da Rus güçleri füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda birçok bina da zarar gördü.
Yıkılan binaların altından şu ana kadar sekiz kişi kurtarıldı ancak Ukraynalı yetkililer, yıkıntının altında daha fazla insan olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişeli olduklarını söylüyor.
Şehir aslında büyük oranda Ukrayna güçlerinin kontrolü altında ancak Rusya, geçen ay üç bölgeyle birlikte Zaporijya’yı da ilhak ettiğini açıklamıştı.
Son dönemde güneyde ve kuzeydoğuda Ukrayna güçlerinin ilerlemesi üzerine geri çekilen Rus güçler, Zaporijya’da sivillerin yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarını artırdı.
Nükleer santralin de yer aldığı, şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaktaki bazı mahalleler ise işgalin başından bu yana Rus güçlerin kontrolü altında.
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Kırım’daki köprü patlamasının ardından Rusya güvenliği artırıyor/kirimdaki-kopru-patlamasinin-ardindan-rusya-guvenligi-artiriyor-3527645
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