Kırım Platformu Zirvesi sonrası ortak bildiri yayımlandı

AA

Katılımcıların, Rusya'nın Kırım'ı geçici işgalini barışçıl şekilde sona erdirmek için Uluslararası Kırım Platformunu kurma kararı aldığı belirtilen bildiride, platform katılımcılarının Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış sınırlarında toprak bütünlüğü, egemenliği ve birliğine desteğini teyit ettiği belirtildi.

Katılımcıların, Kırım'ın ilhakını tanımamayı ve Kırım'ın yasa dışı ilhakını kınamayı sürdürecekleri teyit edilen bildiride, Kırım'daki insan hakları ve temel özgürlüklerin ihlali, Karadeniz'de istikrara zarar veren Kırım'ın askerileştirilmesi ve bölgeye Rus vatandaşlarının yerleştirilerek hedeflenen demografik değişim kınandı.

"Rusya'nın işgalci güç olarak yarımadada uluslararası sorumluluklarını yerine getirmeye" çağrıldığı bildiride, Rusya'nın hukuksuzca gözaltına aldığı Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması için gayretlerin birleştirilmesine karar verildiği aktarıldı.

Rusya'ya yarımadadaki Kırım Tatar ve Ukraynalılar dahil tüm etnik grupların kültürlerine sahip çıkma ve geliştirmelerini garanti alma çağrısı yapılan bildiride, Rusya, Kırım Platformu kapsamındaki çalışmalara yapıcı şekilde katılmaya çağrıldı.