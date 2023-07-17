Kırım köprüsü araç trafiğine kapatıldı

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Kırım köprüsünün “acil durum” nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

AA'nın haberine göre; söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, “Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor.” ifadesini kullandı.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

2022 YILINDA PATLAMA YAŞANMIŞTI

Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.