Kırılan kabuğu elle dikildi

Uşak Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerince yol kenarında bulunan, üzerinden aracın geçtiği tahmin edilen kaplumbağa hayvan barınağına getirildi.

DHA'nın haberine göre yapılan kontrollerde kaplumbağanın kabuğunun 5 parçaya ayrıldığı ve travma geçirdiği tespit edildi.

Kaplumbağanın kabuğu, yaklaşık 2 saatlik süren operasyonla serklaj teli ile birbirine sabitlendi.

Kabukların sorunsuz birleşmesi için alçıya alınan kaplumbağa gözetim amacıyla barınakta tutuluyor.

Veterinerler tarafından durumu yakından takip edilen kaplumbağa, iyileştikten sonra doğaya salınacak.