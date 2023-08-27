Taksisi arıza yaptığı için dün gece bölgeye çektiğini belirten Veysi Balcı, "Belediyenin güvenlik görevlisi arkadaşlardan buraya koymak için izin istedim. Bugün de çekiciyle çekecektik ama üzerine ağaç devrilmiş. Aracın üstü ezilmiş, cam patlamış. 15-20 bin TL'lik zararımız var" dedi.