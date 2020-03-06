Kırıkkaleli öğrencilerden İdlib'deki kardeşlerine yardım

AA

Kırıkkale'de Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki çocuklara giysi, mama gibi ihtiyaç malzemesi gönderdi.İki hafta önce öğretmen ve öğrencilerin başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan giysi, bebek bezi, ayakkabı ve mama gibi malzemeler, Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Okul Müdürü Selma Nezir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'den göçe zorlanan insanlar için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.İlk olarak Türk Kızılay'dan nelere ihtiyaç duyulduğunu öğrendiklerini dile getiren Nezir, şöyle konuştu:

"Orada en çok çocuk bezi, ayakkabı ve giysiye ihtiyaç duyulması üzerine yardım toplamaya başladık. Giysilerin özellikle yeni olmasına dikkat edildi. Kampanyada görev alan öğretmen ve öğrenciler ile velilerimize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda okulumuza ismi verilen 15 Temmuz şehidi Alparslan Yazıcı'nın ilçesi olan Karakeçili Belediyesi ve şehidin yakınları da yardım kampanyasını duymuşlar, orada toplanan yardımlar da şehidimizin bir yakını tarafından buraya getirildi. Malzemeleri Türk Kızılay'a teslim ediyoruz."

Kampanya sorumlusu Türkçe öğretmeni Zehra Çiçek ise "İdlib'de Türkiye sınırına kadar gelip çadır kentlerde yaşayan çocuklara, kadınlara ve ailelere kayıtsız kalamadık. İki hafta içerisinde beklediğimizden çok daha fazla yardım geldi. Bizi hiç tanımayanlar bile bize ulaşarak katkıda bulundular. Bu yardımları da Türk Kızılay aracığıyla ulaştıracağız." dedi.

11. sınıf öğrencisi Zişan Doğan da, "Şair Ahmet Arif'in bir sözüyle başlamak istiyorum. 'Nerede bir can ölse, orada olur yüreğim. Olmalı da zaten. Olmazsa insan olmaz yüreğim.' Biz bu işe birkaç zıbın ve çorapla başladık. Öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın ve velilerimizin desteğiyle bu gönül işini çok iyi yürüttük. Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.