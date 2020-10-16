Kırıkkale ve Niğde'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

AA

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ve denetim ekipleri, Hürriyet Caddesi'nde iş yerlerinde ve alışveriş merkezinde alınan tedbirleri denetledi.

Sezer ve beraberindekiler, denetim sırasında bir kafenin de açılışını yaptı.

Sezer, gazetecilere, Kırıkkale'de İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda denetimlerin devam ettiğini söyledi.

Denetimlerde 450 personelin görev aldığını aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Hem maske hem mesafe hem de hijyen konusunda vatandaşlarımızda büyük bir algının oluşması bizleri mutlu ediyor. Az da olsa salgında kontrol sağlamış durumdayız. Ancak bu bizim için asla yeterli değildir. Aynı zamanda eksik gördüğümüz noktalarda da İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ilave tedbirler alıyoruz."

- Niğde

Niğde’de Vali Yılmaz Şimşek‘in katıldığı denetimlerde, esnaf ve maske takmayan vatandaşlar uyarıldı.

Şimşek, gazetecilere, denetimlerin, hastalığa çare bulunana kadar devam edeceğini söyledi.

Salgından korunmanın tek çaresinin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak olduğunu hatırlatan Şimşek, "Bu hastalık en çok yaşlıları ve kronik rahatsızlığı olanları etkiliyor. Dolayısıyla hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı için kurallara mutlaka uymamız gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "Kurallara uymak vaka sayılarına da yansıyor. Azalma eğilimine geçiyor. Ama en ufak bir gevşemede artışa geçiyor. Dikkat etmek gerekiyor. Her şey şu an iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.