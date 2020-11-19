Kırıkkale Üniversitesi ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

AA

Kırıkkale Üniversitesi Senato Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan, Kırıkkale Üniversitesinin kampüsü ve sınırları içerinde değil, Kırıkkale'ye, Türkiye'ye ve dünyaya çalışma alanları konusunda katkı sunması gerektiğini daha önceki toplantılarda ifade ettiklerini, eğitim alanında zaten bunu gerçekleştirdiklerini, pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitim öğretim ve hibrit şekilde eğitim öğretimi devam ettiklerini söyledi.

Rektör Arslan, şöyle devam etti:

"Araştırmalarımızda kamu üniversiteleri ve sanayi ile ilgili işbirliği protokollerimizi yapmaya devam ediyoruz. İl içerisinde de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlayarak, kitleleri temsil eden kurumlarla işbirliği protokolü gerçekleştirdik. Bugün de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı İle bir protokol gerçekleştirip, adliye mensuplarının, hem alanlarındaki akademik hem de yabancı dil konusunda ilerlemelerini sağlayabilmek için protokol gerçekleştiriyoruz. Bu imzalanan protokol, Sayın Başsavcımızın nezdinde tüm adliye çalışanlarına hayırlı olsun." dedi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin de Kırıkkale Adliyesi olarak hali hazırda ağırlıklı olarak Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarından oluşan bazı adaylara Türkiye Adalet Akademisi dışında staj eğitimi verdiklerini ifade etti.Başsavcı Keskin, şöyle konuştu:

"Kırıkkale Adliyesi bünyesinde bulunan 3 mülakat adliyesi olarak toplam 22 Cumhuriyet savcısı yaklaşık 60 kişilik hakim kadrosu ile görev yapıyoruz. Ağırlıklı olarak Personel Genel Müdürlüğümüz doğrultusunda biz bu iki yıllık staj dönemi içerisinde staj gören öğrencilere yüksek lisans ve yabancı dil eğitimi konusunda Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bir girişimde bulunduk. Bu protokolün imzalanmasında katkıları olan başta üniversite rektörümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."Konuşmaların ardından Keskin ve Aslan, iş birliği protokolünü imzaladı.