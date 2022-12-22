TOKİ KIRIKKALE KURA İSİM LİSTESİ (22 ARALIK)
TOKİ Kırıkkale 22 Aralık kura çekilişinde çıkan hak sahiplerinin isim listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
İlçeler ve konut sayıları şu şekilde;
Kırıkkale Bahşılı TOKİ: 6. Etap 53 konut
Kırıkkale Çelebi TOKİ: 3. Etap 63 konut
Kırıkkale Delice TOKİ: 3. Etap 106 konut
Kırıkkale Delice Çerikli TOKİ: 2 Etap 201 konut
Kırıkkale Karakeçili TOKİ: 123 konut
Kırıkkale Keskin TOKİ: 4. Etap 79 konut
Kırıkkale Merkez TOKİ: 200 konut
Kırıkkale Sulakyurt TOKİ: 74 konut