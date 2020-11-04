Kırıkkale merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve ankesörlü arama kayıtları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan M.C.T, M.Y, E.Y, V.B, A.A, M.O. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ardışık ve ankesörlü arama kaydı bulunan 7 zanlı, 29 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kırıkkale merkezli İstanbul, Gümüşhane, Konya ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.