Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine FETÖ mensubu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.