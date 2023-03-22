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Kırıkkale İmsakiye 2023: Kırıkkale sahur vakti ve iftar saati kaçta? Kırıkkale Ramazan İmsakiyesi

Kırıkkale imsakiye takvimi belirlendi: İşte Kırıkkale iftar ve sahur saatleri

Ramazan ile birlikte oruç tutacak birçok kişi sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan imsakiye takvimleri sayesinde Kırıkkale iftar ve sahur saatleri belirlendi. İşte, Kırıkkale imsakiye takvimi 2023...

Giriş: 22.03.2023 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale ve diğer illerin başta olmak güncel imsakiye takvimini paylaştı. Böylece, Kırıkkale İmsakiye takvimi ile beraber, Kırıkkale sahur vakti, iftar vakti, imsak vakti ve teravih namaz saatleri de belirlendi. Peki, Kırıkkale iftar ve sahur vakitleri ne zaman? İşte, Diyanet tarafından hazırlanan Kırıkkale İmsakiye takvimi 2023 ile Kırıkkale sahur vakti ve iftar vakti...

    KIRIKKALE İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

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  • RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor. 

  • 2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

    2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

  • RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    20 Nisan Perşembe Arife günü

    21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

    22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

    23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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