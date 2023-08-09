Kırıkkale'deki lağım kokusu vatandaşı isyan ettirdi

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Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'nden geçen ve Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak ile birleşen Çoruhözü deresine kanalizasyon suyunun akıtıldığı iddia edildi. Sıcak havanın da etkisiyle dereden yükselen pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar, Kırıkkale Belediyesine defalarca başvuru yaptıklarını belirterek, gerekli çalışmanın yapılmamasına tepki gösterdi. Kokudan dolayı evlerinin camlarını açamadıklarını anlatan vatandaşlar, söz konusu derenin yanında bulunan camiye de burunlarını kapatarak geldiklerini söyledi.

"İNSANLARIN SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR"

Mahalle sakini Harun Gençtürk, "Sanayi Mahallesi'nden gelen atık sular var. O atık sular, kanalizasyona akıtılması gerekirken Çoruhözü deresine akıyor. Aynı zaman da bu derenin suyu Kızılırmak'a gidiyor, insanların sağlığına zarar veriyor. Herkes kokudan aşırı rahatsız kimse kapısını penceresini açamıyor. Hele yaz günlerinde kimse dışarı bile çıkamıyor. Diyecek bir şey yok, sözün bittiği yer" dedi.

"BURASI KÖY, KASABA, İLÇE DEĞİL"

Pis kokudan etkilendikleri için sabah namazına gidemediklerini anlatan mahalle sakini Fahrettin Özoğlu, "Sabah camiye burnumuzu tutarak gidip geliyoruz. Bu koku hastalık yapıyor. Biz neyse de çocuklar hasta olacak. Biran evvel bu sorunu düzeltmeye baksınlar, koskoca belediye. Burası köy, kasaba, ilçe değil, burası il. Şehrin içinde müthiş bir koku var" diye konuştu.

Yıllardır bu mahallede oturduğunu ifade eden mahalle sakini Ahmet Karartı, "Artık bıktık yani. Belediyeye 50 sefer söyledik. Hiçbir sonuç alamıyoruz. Milletvekillerimiz mi bakacak kim bakacaksa baksın. Bunun çaresi bulunacak. Bu kokudan, bu pislikten, bu rezaletten bu mahallenin kurtulması lazım" şeklinde konuştu.

Mahalleyi kokudan dolayı perişan olduklarını dile getiren mahalle sakini Ali Okatan, yetkililerin bu soruna çare bulmasını istedi.

Sanayinin lağımı aktığını belirten mahalle sakini Mustafa Köker, arada yapılan ilaçlamanın da fayda göstermediğini aktardı.