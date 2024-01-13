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        Haberler Gündem Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı

        Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 01:00 Güncelleme: 13.01.2024 - 01:00
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        Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı
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        M.S. idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen C.B. kontrolündeki otomobil ve İ.K'nin kullandığı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler M.S. ve C.B. ile araçlardaki Z.K. ve M.R.N. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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