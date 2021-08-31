Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

A.B'nin kullandığı 46 HG 199 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı'nda M.Y. idaresindeki 40 NB 235 plakalı otomobille çarpıştı. Arkadan gelen M.B. yönetimindeki 06 SC 187 plakalı otomobil de 46 HG 199 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlardaki K.İ. (27), M.B.B. (15), F.B. (50) ve E.B. (20) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.