Alınan bilgiye göre, Kenan Duran (38) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Yozgat kara yolu Çerikli beldesi çıkışında arıza nedeniyle duran Mustafa Bulut (65) idaresindeki traktöre ve buna yardıma gelen bir otomobil ve traktöre çarptı.

Kazada traktör sürücüsü Bulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan otomobil sürücüsü Duran, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; kazanın ardından olay yerine gelen Bulut'un yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat trafiğe kapanan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.