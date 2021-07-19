Kırıkkale'de yedikleri mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

AA

Alınan bilgiye göre, Sarıkızlı köyünde akraba oldukları belirtilen Ganime Yorulmaz (50), Sultan (68) ve Mustafa Köseci (72), Furkan Efe (15) ve Bahar Geçer (38) ile Safinaz (48), Yusuf Berke (18) ve Ömer Batuhan Yıldırım (24), topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine köye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 8 kişiden Yusuf Berke ve Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.