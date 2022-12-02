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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Giriş: 02.12.2022 - 03:49 | Güncelleme: ABONE OL
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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AA

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler B.G. ve S.C.D'nin uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

AA'nın haberine göre; Savcılıktan alınan arama kararlarına istinaden B.G ve S.C.D'nin yakalanabilmesi için 2 adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramalarda satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, B.G ve S.C.D'nin yanı sıra 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlılardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, adliyeye sevk edilen B.G. ve S.C.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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