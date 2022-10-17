Kırıkkale'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobille TIR'ın çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

C.Ç. (45) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.R.S'nin kullandığı TIR ile çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada sürücü C.Ç. ile otomobilde bulunan R.Ç. (75), S.Ç. (19), H.Ç. (45) ve Ş.K. (49) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ş.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgeden ayrılarak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir firmanın içerisine giren TIR sürücüsü, kazayı fark etmediğini iddia etti.