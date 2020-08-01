Kırıkkale'de trafik kazaları: 13 yaralı

İshak Şahin idaresindeki 34 SY 4341 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun birinci kilometresinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Hatice, Oktay, Fatma ve Yusuf Şahin yaralandı.

Hüseyin Özmen'in kullandığı 06 KJU 96 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 30. kilometresinde tarlaya devrildi.

Kazada sürücü ile Gülnihal, Ayşe, Elif Nur ve Alperen Özmen yaralandı.

Karakeçili ilçesindeki kazada Elif Müjdeci idaresindeki 06 BZE 636 plakalı otomobille İbrahim Kılıç yönetimindeki 06 CEG 10 plakalı otomobil, Tadım kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüyle aynı araçtaki Tuana ve Ebrar Müjdeci yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 13 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.