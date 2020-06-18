Kırıkkale'de trafik kazaları: 1 ölü, 2 yaralı

Osman Ç. idaresindeki 06 FV 0787 plakalı otomobil, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 14. kilometresinde yol kenarında yürüyen kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen yabancı uyruklu kişinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, cenaze ve aracın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Lokman Güzel yönetimindeki 21 AAD 240 plakalı pikap, Kırıkkale-Kulu kara yolu Karakeçili Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Adem Güzel yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.