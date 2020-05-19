Kırıkkale'de tır üzerinde mehter takımlı "19 Mayıs" coşkusu

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen 19 Mayıs etkinliği kapsamında mehter takımı, tır üzerinde kentteki bütün mahalleleri gezdi.İftarın ardından Yuva Mahallesi'nden başlayan kutlamalara, araçlarıyla konvoy yapan sürücüler de kornalarına basarak destek verdi.Evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkan vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

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