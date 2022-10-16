TIR'la otomobil çarpıştı: 4 yaralı

B.Ü. (61) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu TÜRAŞ Sosyal Tesisleri Kavşağı'nda, H.O.K'nin kullandığı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.Ü. ile otomobilde bulunan M.K. (64), G.Ü. (60) ve A.K. (59) yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.