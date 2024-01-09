Kırıkkale'de TIR'ın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi
Kırıkkale'de TIR'ın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu.
Kule vinç demirleriyle yüklü TIR'ın dorsesinde narkotik köpeği "Adam"ın desteğiyle arama yapan ekipler, üzeri brandayla örtülü çuvalların içerisinde 110 paket halinde 60,5 kilogram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B. ile E.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.