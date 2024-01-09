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        Haberler Gündem Kırıkkale'de TIR'ın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi - Güncel haberler

        Kırıkkale'de TIR'ın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi

        Kırıkkale'de TIR'ın dorsesine gizlenmiş 60,5 kilogram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:40
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        Kırıkkale'de 60,5 kilogram skunk ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu.

        Kule vinç demirleriyle yüklü TIR'ın dorsesinde narkotik köpeği "Adam"ın desteğiyle arama yapan ekipler, üzeri brandayla örtülü çuvalların içerisinde 110 paket halinde 60,5 kilogram skunk ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.B. ile E.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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